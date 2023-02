Black Panther: Wakanda Forever, Letitia Wright chiarisce sul sequel: 'È solo una speranza'

Qualche tempo fa Letitia Wright aveva affermato durante un'intervista per Variety che per il prossimo film di Black Panther: "Siamo già a lavoro. Abbiamo trascorso due anni fantastici per riuscire a costruire questo film e tutti si sono uniti per sostenerlo.

Nelle dichiarazioni della Wright su Black Panther 3, l'attrice aveva poi aggiunto che: "Abbiamo bisogno di una piccola pausa, dobbiamo riorganizzarci e il regista Ryan Coogler ha bisogno di tornare in studio, quindi ci vorrà un po' di tempo, ma siamo davvero entusiasti e non vediamo l'ora che voi possiate vederlo". E ancora: "Cerco sempre di usare parole positive e pensare positivo e credo che in qualche modo questo modo di fare possa influire sul nostro futuro e perché no, anche su Black Panther 3".

In un'ultima sua intervista per BuzzFeed, l'attrice ha specificato cosa intendeva con le precedenti dichiarazioni: "Quello che volevo dire, forse non l'ho spiegato chiaramente, per fare chiarezza, è che c'è sempre speranza che ci sia un altro film, specialmente in un franchise. Se ci sarà un altro film, e lo spero, penso che ci sarà; ci vuole tempo per farlo; bisogna attraversare il processo della sceneggiatura".

A proposito del regista Coogler, l'attrice ha affermato che "ha bisogno di riposo e pensare al prossimo progetto". Dal canto suo, Ryan Coogler è pronto per un sequel, "finché mi vorranno".