Black Panther: Wakanda Forever, Letitia Wright sta bene: ripartono le riprese!

Quella di Black Panther: Wakanda Forever si sta rivelando una delle produzioni più complicate del Marvel Cinematic Universe: oltre alle ovvie vicissitudini dovute alla pandemia, infatti, il film a cui toccherà portare avanti l'eredità di Chadwick Boseman ha dovuto fare i conti con alcuni problemi piuttosto difficili da preventivare.

Lo scorso novembre, come sicuramente ricorderete, Letitia Wright era stata fermata da un infortunio rivelatosi più duro di quanto potesse sembrare inizialmente: una situazione che ha influito in maniera piuttosto pesante sullo svolgimento delle riprese, che senza la presenza sul set di una delle principali protagoniste del film hanno ovviamente subito un lungo e inevitabile stop.

Un'emergenza che sembra però, ormai, finalmente alle spalle: in queste ultime ore è stato infatti trapelata la notizia secondo cui Wright si sarebbe finalmente rimessa (l'attrice aveva subito la frattura di una spalla, unita a una seria commozione cerebrale) e sarebbe quindi pronta a tornare sul set, permettendo quindi alle riprese di Black Panther: Wakanda Forever di riprendere la regolare tabella di marcia.

"Le riprese riprenderanno questo mese, proprio come pianificato" sono state le parole di un portavoce della produzione. I fan, intanto, pensano già al futuro: negli ultimi giorni in molti hanno infatti chiesto il recast di T'Challa per i prossimi film del Marvel Cinematic Universe.