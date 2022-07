Black Panther: Wakanda Forever: lacrime, Namor e omaggio a Chadwick Boseman nel trailer!

Pochi istanti dopo aver annunciato la Fase 5 del MCU e la Fase 6 con Fantastici 4 e due nuovi film degli Avengers, i Marvel Studios chiudono la conferenza al Comic-Con di San Diego con l'emozionante trailer di Black Panther: Wakanda Forever.

Secondo filmato promozionale della serata dopo il trailer di She Hulk - ma durante l'evento sono stati mostrati in esclusiva per i presenti anche i teaser di Ant-Man & The Wasp: Quantumania, Secret Invasion e Guardiani della Galassia 3 - i Marvel Studios hanno presentato sul palco della Sala H del Comic-Con il primo trailer ufficiale di Black Panther Wakanda Forever, nuovo film del MCU diretto da Ryan Coogler.

Orfano del compianto Chadwick Boseman, omaggiato nel filmato, Wakanda Forever è il sequel diretto dal campione d’incassi candidato agli Oscar Black Panther e sarà il 30esimo lungomentraggio del Marvel Cinematic Universe. Scritto da Ryan Coogler, già autore del primo episodio della saga, insieme al co-sceneggiatore Joe Robert Cole, il film include nel cast i ritorni di Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Letitia Wright, Winston Duke e Angela Bassett, e mostrerà il debutto di Dominique Thorne nei panni di Riri Williams / Ironheart e quello di Tenoch Huerta in quelli di Namor, il re di Atlantide della Marvel Comics. I due nuovi arrivati vengono mostrati nel trailer, insieme ad una nuova misteriosa Pantera Nera...In basso potete trovare anche il poster ufficiale del film.

Il film sarà l'ultimo capitolo della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!