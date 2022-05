Qualche giorno fa Disney ha confermato che Black Panther Wakanda Forever uscirà nel 2022 e che non subirà ulteriori ritardi, e nel frattempo in queste ore sono emerse nuove informazioni sul ritorno di Erik Killmonger.

Il personaggio di Michael B. Jordan, rivisto recentemente nella serie animata What If, è da anni al centro di indiscrezioni che provano ad anticiparne il ritorno in vista del sequel di Black Panther, ma quale sarà il suo effettivo ruolo nel progetto qualora queste indiscrezioni dovessero risultare accurate? Ebbene, stando alle nuove informazioni trapelate, in Black Panther Wakanda Forever Killmonger avrà un ruolo completamente diverso!

Secondo un rapporto di ScreenGeek, infatti, Killmonger tornerà in Wakanda Forever tramite il Piano Ancestrale, e ricoprirà il ruolo di mentore per un "giovane eroe". Sebbene il rapporto non specifichi chi sia questo nuovo giovane eroe, i fan hanno già iniziato a speculare che possa trattarsi di una delle tre protagoniste del sequel, ovvero Nakia, Okoye o Shuri. Ovviamente la scommessa sicura sarebbe quella su Shuri, cugina di Killmonger, il cui legame familiare potrebbe anche spiegare la connessione sul Piano Ancestrale.

In attesa di nuove informazioni, vi rimandiamo alla descrizione del filmato di Black Panther Wakanda Forever mostrato al CinemaCon. Il nuovo film del Marvel Cinematic Universe, lo ricordiamo, ha attualmente una data d'uscita fissata all'11 novembre 2022, e sarà il terzo lungometraggio Marvel Studios dell'anno dopo Doctor Strange nel Multiverso della Follia, attualmente nelle sale, e il prossimo Thor Love & Thunder, che invece è atteso per il 6 luglio.