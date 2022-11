Black Panther: Wakanda Forever, Kevin Smith entusiasta:'Che bel film!'

Nell'ultima puntata del suo podcast, il regista Kevin Smith, grande fan dei cinecomic e dei fumetti, ha parlato dell'ultimo film MCU, Black Panther: Wakanda Forever, diretto da Ryan Coogler. Smith ha espresso la propria opinione entusiastica ai fan, specificando il motivo del suo giudizio estremamente positivo.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Black Panther: Wakanda Forever. In questi giorni è stato annunciato che Disney ha superato i 3 miliardi nel 2022 proprio grazie al film di Coogler.



"Stavo già piangendo dalla scena iniziale [...] È stata una reazione emotiva, che ti piaccia o meno quel film, che tu pensi sia Marvel di alto livello o meno, come fai a non emozionarti... Quella persona non c'è più. Avevano una scelta, avrebbero potuto fare due film diversi... ingaggi qualcuno di nuovo per essere Black Panther e racconti semplicemente una storia sequel di Black Panther allo stesso modo in cui ci sono stati più James Bond, più Batman, più Spider-Man, oppure fai qualcosa che onori la scomparsa dell'uomo che ha interpretato quella parte" ha dichiarato Smith.



Kevin Smith ha accolto con grande piacere la scelta della produzione:"Apprezzo la loro scelta. Hanno provato a fare qualcosa di diverso, cercando di mantenerlo in movimento con alcune sequenze d'azione ma hanno provato a fare qualcosa di diverso e inaspettato e lo apprezzo al 100%. [...] È come una veglia da 200 milioni" conclude il regista, sottolineando l'audacia Marvel nell'intraprendere quel tipo di percorso, considerato più insolito rispetto ad una scelta all'apparenza più scontata.



Non perdetevi la nostra recensione di Black Panther Wakanda Forever, in questi giorni nelle sale.