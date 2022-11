Black Panther Wakanda Forever: ecco Ironheart nel nuovo spot!

Come ben sapete, Black Panther: Wakanda Forever introdurrà nel Marvel Cinematic Universe il personaggio di Riri Williams, interpretato dall'attrice americana Dominque Thorne.

La pellicola arriverà nelle sale italiane il 9 novembre e sarà un grande tributo al compianto Chadwick Boseman, l'amato T'Challa scomparso più di due anni fa. Intanto, nelle ultime ore è stato condiviso online un nuovo teaser trailer, che va a presentare Riri Williams nella sua splendida armatura di Ironheart.

Il design in questione, a parte qualche modifica, ricorda molto quello classico visto nei fumetti Marvel e presenta il tema del "cuore" sia front che retro. Dominque Thorne tornerà prossimamente a vestire i panni del personaggio nella serie tv di Disney Plus prevista per la seconda parte del 2023.

Lo show sarà strettamente legato a Wakanda Forever e vedrà Anthony Ramos nei panni del villain The Hood, con Jim Rash che riprenderà il ruolo di Dean del MIT da Captain America: Civil War del 2016. Inoltre, Lyric Ross è stata scelta per interpretare la migliore amica di Riri, mentre l'interprete di Han Solo in "Solo: A Star Wars Story" Alden Ehrenreich è stato scelto per un ruolo sconosciuto, così come Harper Anthony, Manny Montana, Shea Couleé, Zoe Terakes, Regan Aliyah, Shakira Barrera, Rashida "Sheedz" Olayiwola, Sonia Denis, Paul Calderón e Cree Estate.