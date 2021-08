Black Panther: Wakanda Forever, infortunio sul set per Letitia Wright

Piccolo incidente per Letitia Wright sul set di Black Panther: Wakanda Forever: l'interprete di Shuri ha sofferto un infortunio minore per il quale è stata portata in ospedale, ma nulla di così serio da richiederne il ricovero.

L'attrice di Black Panther Letitia Wright avrebbe infatti avuto un piccolo incidente durante le riprese di uno degli stunt per il film, e di seguito portata in un ospedale di Boston (dove sono in corso attualmente le riprese di alcune scene della pellicola, mentre la produzione principale è situata ad Atlanta), ma stando a quanto riportano gli ultimi aggiornamenti, sarebbe già stata dimessa.

"Letitia Wright ha sostenuto degli infortuni minori per uno stunt di Black Panther: Wakanda Forever" aveva infatti dichiarato un portavoce al momento dell'accaduto "Al momento è in ospedale e sta ricevendo delle cure, ma dovrebbe essere presto dimessa".

E infatti, gli update dell'ultimo minuto indicano come Wright sia già di ritorno sul set, e le riprese del film continueranno senza interruzioni, proprio come previsto.

Black Panther: Wakanda Forever arriverà nelle sale cinematografiche a luglio 2022, e vedrà la presenza nel cast di diversi volti noti come Angela Bassett, Winston Duke, Danai Gurira, Daniel Kaluuya, Martin Freeman, Lupita Nyong’o e Florence Kasumba, oltre a mostrarci per la prima volta la Riri Williams di Dominique Thorne e il misterioso personaggio di Michaela Coel.