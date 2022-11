Black Panther: Wakanda Forever, altro che flop! Quasi a 700 milioni solo nel terzo weekend

Pochi giorni fa Wakanda Forever ha raggiunto i 600 milioni al botteghino, superando con sostanziale facilità gli incassi nazionali di Iron Man e Shang-Chi. Con il terzo weekend di programmazione oramai alle spalle, i numeri per Black Panther 2 continuano ad aumentare.

Sembra inarrestabile, seppur moderata, l'ascesa al botteghino del secondo capitolo del film diretto da Ryan Coogler. Nelle sale da 3 settimane, Wakanda Forever ha potuto beneficiare dell'affluenza straordinaria tipica del weekend del Giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti. Grazie a questi extra giorni festivi, la pellicola ha continuato a regnare al box office, arrivando alla strabiliante cifra di 675,6 milioni di dollari guadagnati in tutto il mondo.

Tenendo conto anche dei 308 milioni di dollari provenienti dai mercati esteri, Black Panther 2 sosta ancora, per il momento, al di sotto del 5% rispetto al primo Black Panther e del 6% rispetto a Thor: Love and Thunder. Con molta probabilità, già in queste ore, Wakanda Forever ha superato Animali Fantastici: I Segreti di Silente per diventare il 7° film di maggior incasso del 2022.

Va sottolineato che tali numeri sono aria fresca per le casse della Disney che, nelle ultime giornate, ha dovuto fare i conti con il flop del suo ultimo lavoro di animazione Strange World, che ha incassato soli 4 milioni di dollari su 180 di budget iniziali!