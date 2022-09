Black Panther Wakanda Forever, il film Marvel rischia: non uscirà al cinema in Francia?

Black Panther: Wakanda Forever, la prossima grande uscita del Marvel Cinematic Universe, in queste ore sta rischiando la sua data d'uscita al cinema in Francia, mercato in cui potrebbe approdare direttamente in streaming.

La controversia è quella solita della finestra temporale di esclusività delle sale, dato che la legge francese richiede un intervallo di 17 mesi tra l'uscita di un film al cinema e l'uscita dello stesso su una piattaforma di streaming, il che chiaramente entra in contrasto con le politiche della Disney, che dopo la pandemia ha iniziato ad integrare i suoi film nel catalogo della piattaforma Disney Plus a solo un paio di mesi dalla loro distribuzione cinematografica. Questa legge in Francia è in vigore per aiutare i canali televisivi locali e consentirgli di trasmettere i nuovi film prima dei nuovi 'canali' streaming, e mantenere così i soldi all'interno dell'economia del paese. In genere, la Disney distribuisce i suoi film online entro tre mesi, ma i nostri vicini francesi fanno eccezione: finora, infatti, nessuno dei film Fase 4 del è arrivato su Disney Plus Francia.

A questo proposito, la Disney ha rilasciato una dichiarazione a Le Film Francais confermando lo scontro di idee e di posizioni sull'argomento, e allo stato attuale Black Panther: Wakanda Forever sembra essere in pericolo per il pubblico francese: “Siamo costretti a valutare seriamente le nostre strategie per le uscite nelle sale, e lo facciamo film per film. Non abbiamo ancora preso una decisione sull'uscita di Black Panther".

L'originale Black Panther ha incassato 33 milioni di dollari nei cinema francesi. Il sequel Black Panther Wakanda Forever per il momento ha ancora una data d'uscita fissata al 9 novembre in Francia, la stessa dell'Italia.

Per altre letture ecco i primi dettagli sulla trama di Black Panther Wakanda Forever svelati al d23.