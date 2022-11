Black Panther: Wakanda Forever, anche il nuovo film Marvel non arriverà in sala in Cina!

I rapporti tra Cina e Stati Uniti non sono dei più facili, e anche il mondo del cinema continua a risentirne: a dimostrazione di ciò c'è la decisione delle autorità cinesi su Black Panther: Wakanda Forever, che proprio come molti altri film del Marvel Cinematic Universe non sarà disponibile nelle sale cinematografiche di Pechino e dintorni.

Il film che potrebbe segnare il miglior esordio cinematografico del 2022 non ha infatti ricevuto l'approvazione necessaria ai lungometraggi stranieri, anche in virtù del limitatissimo numero di film stranieri a cui la Cina riserva degli slot nel corso dell'anno: il veto sul film di Ryan Coogler, comunque, non arriva soltanto per questioni logistiche.

Proprio come praticamente ogni film del Marvel Cinematic Universe da Black Widow in poi, Black Panther: Wakanda Forever non è ben visto dalle autorità cinesi in quanto incentrato su temi, discorsi e immaginari che difficilmente incontreranno mai le simpatie del governo cinese, come dimostra, appunto, l'esclusione degli ultimi film del franchise dalla programmazione locale.

Per il Marvel Cinematic Universe, insomma, la via per la Cina sembra irrimediabilmente chiusa al momento: vedremo se e quando la situazione tornerà finalmente a sbloccarsi. Divieti a parte, comunque, per saperne di più qui trovate la nostra recensione di Black Panther: Wakanda Forever.