Black Panther Wakanda Forever: ecco i film degli anni '90 che hanno ispirato il cinecomic!

Il secondo capitolo incentrato sulla figura della Pantera Nera, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Black Panther: Wakanda Forever, è finalmente arrivata nelle sale italiane.

Durante la sua ultima intervista ai microfoni di The Wrap, il regista del cinecomic Ryan Coogler ha parlato di alcuni blockbuster d'azione degli anni '90 che hanno influenzato la pellicola. Tempo fa, Coogler ha paragonato il Namor di Tenoch Huerta al protagonista di Arnold Schwarzenegger di Terminator 2: Il giorno del giudizio, mentre nelle ultime ore ha nominato alcune delle pellicole che hanno ispirato Wakanda Forever, come The Abyss di James Cameron, Jurassic Park di Steven Spielberg e Il Fuggitivo di Andrew Davis.

"Erano film così tangibili che sembravano fantastici e che allo stesso tempo ci facevano credere a tutto quello stava accadendo", ha dichiarato il regista, che ha poi menzionato anche Contact di Robert Zemeckis, descritto come un "pazzo e intimo film di fantascienza".

Intanto, Black Panther: Wakanda Forever ha toccato i 10 milioni di dollari nel mondo nel suo primo giorno di release. Il film vede la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le letali Dora Milaje lottare per proteggere il Wakanda dopo la morte di Re T'Challa. Per salutarvi, vi lasciamo con il nostro approfondimento sull'unica scena post credit del cinecomic Marvel.