Black Panther: Wakanda Forever, Everett Ross in missione nella scena eliminata

Martin Freeman è tornato ad interpretare Everett Ross nel sequel Black Panther: Wakanda Forever, diretto da Ryan Coogler, ma una sua scena è stata tagliata definitivamente dal montaggio finale. La sequenza, dal titolo The Upstairs Toilet, vede Everett Ross impegnato in una complicata missione per Wakanda.

La scena, condivisa da io9, mostra il personaggio introdursi nell'edificio della NSA e portare i Kimoyo Beads di Shuri abbastanza vicini al laptop di Riri Williams con l'obiettivo di estrarne informazioni.

Nonostante non vi riesca al primo tentativo, Rossi si reca al piano superiore per sciacquare le perline nel gabinetto e con il segnale trasmesso attraverso il cemento gli abitanti di Wakanda sono in grado di estrarre le informazioni.



Tuttavia, nel montaggio finale del film la sequenza non è stata inclusa. Non si tratta dell'unica sottotrama esclusa dalla narrazione perché Dominique Thorne ha raccontato che anche una linea narrativa che coinvolgeva Riri Williams e Shuri non è stata introdotta nel final cut.



Black Panther: Wakanda Forever è il sequel del film del 2018 senza Chadwick Boseman scomparso nell'agosto 2020.

Trentesimo film del Marvel Cinematic Universe e diretto da Ryan Coogler, alla regia anche del primo film, Black Panther: Wakanda Forever è l'ultimo capitolo della Fase Quattro del franchise. Nel cast Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Winstone Duke e Dominique Thorne.



Non perdetevi la recensione di Black Panther: Wakanda Forever.