Black Panther: Wakanda Forever, ben due nuove clip dall'attesissimo film MCU!

Mancano circa due settimane all'uscita del prossimo tassello del Marvel Cinematic Universe. Ma Black Panther: Wakanda Forever, sequel di uno dei film più acclamati del MCU e omaggio dichiarato allo scomparso Chadwick Boseman, non sarà un titolo come gli altri. Ce ne accorgiamo in queste due nuove clip rese pubbliche.

Che questo secondo capitolo di Black Panther sia stato pensato innanzitutto come omaggio a Chadwick Boseman, quasi a gettarne le fondamenta costitutive, ci è stato ripetuto in tutti i modi dai membri del cast e dai vertici dei Marvel Studios. Ovviamente, nel momento in cui si faccia un nuovo Black Panther, si dovrà fare avanti anche un nuovo nome pronto a vestirne i panni. E il peso di questa corona non è facile da portare, il che conduce molti a scommettere quasi per certo sul nome di Shuri come nuova Black Panther.

La sorella di T’Challa potrebbe essere l’unica, forse, a reggere quel peso, anche agli occhi degli spettatori. Il personaggio, interpretato da Letitia Wright, appare proprio in una delle due clip recentemente pubblicate, nella quale fa visita alla geniale Dominique Thorne (Ironheart) interpretata da Riri Williams. Sappiamo che il personaggio sarà centrale nelle sorti del Wakanda, quindi questa clip potrebbe rappresentare il loro primo incontro in vista di una richiesta di aiuto. La trovate in calce all’articolo.

Per quanto riguarda la seconda invece, che è stata presentata in esclusiva durante il Jimmy Kimmel Live – trovate la scena al minuto 7:15 della puntata in cima all’articolo – tratta proprio del “grande elefante nella stanza” di questo film, come lo definisce ComicBook. Vale a dire la morte di T’Challa, di cui discutono Okoye (Danai Gurira) and Nakia (Lupita Nyong'o). Questa seconda ammette il suo più grande rimpianto: non esser stata vicino al Wakanda o al suo Re morente al momento della sua scomparsa.