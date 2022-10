Black Panther: Wakanda Forever può dominare il weekend d'esordio secondo le proiezioni

Quando ti muovi sotto il vessillo del Marvel Cinematic Universe il successo è pressoché assicurato, ma è innegabile che alcuni film del franchise vengano accolti da un hype decisamente più alto degli altri: Black Panther: Wakanda Forever è uno di questi, e in virtù di ciò le aspettative sono decisamente altissime.

Mentre Lupita Nyong'o si esprime contro il recast di T'Challa di cui si vociferava fino a qualche tempo fa, dunque, le prime proiezioni cominciano a parlarci proprio dei risultati che il film di Ryan Coogler potrebbe portare a casa durante i primi giorni di proiezione: i numeri di cui si parla, neanche a dirlo, sono quelli delle grandi occasioni.

Secondo le attuali stime, infatti, il film a cui toccherà affrontare la morte di Chadwick Boseman potrebbe incassare qualcosa come 175 milioni di dollari in Nord America durante il solo weekend d'apertura: un debutto casalingo che porterebbe Black Panther: Wakanda Forever a classificarsi come il secondo miglior esordio negli USA del 2022, dopo il "collega" Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Vedremo se le previsioni saranno rispettate, e soprattutto se i numeri andranno d'accordo con il gradimento del pubblico e della critica: sempre Lupita Nyong'o, intanto, ci ha descritto lo script di Black Panther: Wakanda Forever precedente alla tragica scomparsa del suo protagonista.