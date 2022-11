Black Panther: Wakanda Forever, Disney supera i 3 miliardi nel 2022 grazie al film!

Il successo di Black Panther: Wakanda Forever ha contribuito pesantemente al bottino incredibile accumulato da Disney nel corso del 2022. Grazie all'incredibile riscontro al box-office del seguito diretto da Ryan Coogler, la major ha potuto oltrepassare la cifra di 3 miliardi di dollari nel corso dell'anno.

Si tratta della 14ma volta in cui Disney supera i 3 miliardi di dollari al botteghino in un solo anno, e quest'anno il risultato è stato ottenuto anche grazie all'aumento degli incassi del film di Coogler in ambito internazionale saliti a 381 milioni di dollari e in ambito nazionale a 205 milioni, il più grande risultato mai fatto registrare nel mese di novembre.



Il riscontro al box-office - anche se si parla di un calo nel prossimo weekend per Black Panther - conferma la grande influenza del Marvel Cinematic Universe negli incassi Disney legati al botteghino, un trend confermato anche dai risultati di Doctor Strange nel Multiverso della Follia e Thor: Love and Thunder, nonostante il calo di quest'ultimo nel secondo fine settimana di distribuzione.



Tra gli altri titoli che hanno contribuito pesantemente al raggiungimento di tale soglia per Disney anche Assassinio sul Nilo con 138 milioni di dollari a livello globale e il film animato Lightyear, con un incasso di 227 milioni di dollari in tutto il mondo.



Su Everyeye potete recuperare la nostra recensione di Black Panther: Wakanda Forever.