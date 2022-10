Black Panther: Wakanda Forever, Disney contro la distribuzione francese: cosa succede?

La politica di Disney per quanto riguarda il rapporto distribuzione in sala/uscita in streaming è ormai nota: film come quelli del Marvel Cinematic Universe sono destinati allo streaming a stretto giro dal loro esordio in sala (l'attesa dura, in genere, circa 3 mesi). Perché, allora, in Francia tutto diventa così complicato?

Mentre già si stima il potenziale successo di Black Panther: Wakanda Forever al box-office, infatti, Disney si trova ad avere a che fare con alcune peculiarità del sistema di distribuzione francese, che prevede ad esempio un lag di circa 17 mesi tra il debutto di un film nelle sale cinematografiche e quello sulle piattaforme streaming.

Una regola che mette chiaramente i bastoni tra le ruote alla House of Mouse, che sembra comunque intenzionata a non fare passi indietro, lasciando comunque che Black Panther esca in Francia il prossimo 9 novembre: "Crediamo che questa cronologia sia anti-consumatore e che esponga tutti gli studios al rischio della pirateria, che è il motivo per cui la gran parte dei distributori credono che vada ripensato. Nel frattempo, continueremo a gestire le nostre future release valutando la situazione film dopo film" si legge nel comunicato di Disney.

Il film che ci permetterà di dire addio a Chadwick Boseman arriverà dunque sul Disney+ francese non prima della primavera del 2024: vedremo se il polverone sollevato da Disney servirà quantomeno a far riflettere le autorità d'oltralpe. Problemi di distribuzione a parte, comunque, Trevor Noah ha confermato il suo cameo in Black Panther: Wakanda Forever.