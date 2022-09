Black Panther Wakanda Forever, i dettagli sulla trama: parte tutto dalla morte di T'challa

Dopo i primi dettagli sulla trama di Antman & The Wasp Quantumania con un Kang il Conquistatore più inquietante che mai, dalla d23 sono emerse anche alcune informazioni inedite su Black Panther: Wakanda Forever, nuovo film Marvel in uscita a novembre.

Nel corso della presentazione, infatti, Ryan Coogler, il regista della saga di Black Panther, ha condiviso una scena e alcuni momenti salienti dell’attesissimo sequel del campione d'incassi del 2018, con i membri del cast Angela Bassett (Regina Ramonda), Letitia Wright (Shuri), Winston Duke (M'Baku) e Tenoch Huerta (Namor) che sono saliti sul palco per salutare i fan presenti.

Nella storia, gli abitanti del Wakanda lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T'Challa: molti stati, infatti, vogliono approfittare della presunta debolezza della nazione afro-futurista per iniziare ad appropriarsi delle sue risorse tecnologiche avanzate, a cominciare dai giacimenti del preziosissimo Vibranio. La famiglia reale deve dunque unirsi per fare fronte comune, forgiare un nuovo percorso per il regno e fronteggiare le numerose insidie che si annidano fuori dai confini della nazione, a cominciare da Namor e dagli atlantidei.

Il cast del film include anche Lupita Nyong’o (Nakia), Danai Gurira (Okoye), Florence Kasumba (Ayo), Dominique Thorne (Riri Williams), Michaela Coel (Aneka), Mabel Cadena (Namora), Alex Livinalli (Attuma) e Martin Freeman (Everett Ross).

Black Panther: Wakanda Forever è prodotto da Kevin Feige e da Nate Moore e arriverà il 9 novembre nelle sale italiane. Per altri approfondimenti guardate il trailer ufficiale di Black Panther: Wakanda Forever.