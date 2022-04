Black Panther Wakanda Forever, la descrizione dal CinemaCon: Namor confermato?

Dal palco del CinemaCon di Las Vegas Kevin Feige ha confermato piani fino al 2032 per il MCU, ma i Marvel Studios hanno anche presentato alcune scene in anteprima di Black Panther Wakanda Forever, sequel del cinecomix campione d'incassi nominato agli Oscar.

Purtroppo la clip proiettata non ha mostrato Namor, celebre personaggio dell'universo dei Fantastici Quattro che secondo tantissime fonti e indiscrezioni dovrebbe essere il villain principale della storia (che vedrà il Wakanda entrare in guerra con Atlantide) ma ha presentato Shuri, Okoye e Nakia unite in battaglia e pronte ad affrontare una minaccia sconosciuta. Il fatto che il filmato non abbia mostrato gli avversari delle tre guerriere wakandiane, i sospetti su Namor the Sun-Mariner si sono fatti ancora più forti tra i presenti a Las Vegas. Inoltre, sebbene sia stato ampiamente riferito che Shuri, la sorella di T'Challa, indosserà l'abito di Black Panther nel film, nella clip a quanto pare indossava vestiti 'normali'.

Per rinfrescarvi la memoria vi ricordiamo che Shuri, interpretata da Letitia Wright, è la geniale sorella minore di T'Challa/Black Panther del compianto Chadwick Boseman; Okoye, interpretata da Danai Gurira, è la feroce guerriera e generale della formidabili Dora Milaje del Wakanda; infine Nakia, interpretata dall'attrice premio Oscar Lupita Nyong'o, è l'agente segreto più importante del governo wakandiano, nonché amante di T'Challa.

Tra gli altri personaggi del MCU che torneranno in Black Panther Wakanda Forever citiamo Martin Freeman nei panni di Everett K. Ross, Daniel Kaluuya nei panni di W'Kabi, Winston Duke nei panni di M'Baku e Angela Bassett nei panni di Ramonda, la regina madre del Wakanda, con la nuova arrivata Dominique Thorne che interpreterà Riri Williams alias Ironheart, una geniale supereroina che nei fumetti Marvel costruisce un'armatura in grado di rivaleggiare con quella di Iron Man di Tony Stark. Ironheart avrà una serie tv su Disney Plus che uscirà prossimamente.

Black Panther Wakanda Forever uscirà l'11 novembre 2022.