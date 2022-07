Black Panther: Wakanda Forever, Daniel Kaluuya non tornerà nel sequel Marvel: ecco perché

Nonostante la gran voglia di tornare in Black Panther: Wakanda Forever, sembra che Daniel Kaluuya non sarà tra gli attori che vedremo sullo schermo quando il film Marvel arriverà al cinema.

Daniel Kaluuya ci teneva molto a Black Panther 2 e ad onorare la memoria del collega e amico tragicamente scomparso, Chadwick Boseman, ma purtroppo pare che non abbia potuto esserne parte.

L'attore di Nope e Scappa - Get Out avrebbe infatti rivelato durante un'intervista che, proprio per via di problemi di calendario con le riprese dell'ultimo film horror di Jordan Peele, non gli è stato possibile riprendere il ruolo di W'Kabi in Black Panther: Wakanda Forever.

"Notizia dell'ultim'ora: direttamente dalla mia intervista per Nope con Daniel Kaluuya [ho appreso che] non ha recitato nel ruolo di W'Kabi in #BlackPanther2 a causa di conflitti di calendario con #Nope" ha scritto l'editor di Rotten Tomatoes su Twitter, come potete vedere anche nel post che trovate in calce alla notizia "È ufficiale, non è in #BlackPantherWakandaForever".

E a voi, dispiacerà non vedere Daniel Kaluuya in Black Panther 2? Come credete che sarà stata la sua assenza nel film? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.

Black Panther: Wakanda Forever arriverà nel mese di novembre 2022 nelle sale cinematografiche.