Black Panther Wakanda Forever, Danai Gurira difende l'MCU da Scorsese: 'E' cinema'

In occasione dell'uscita nelle sale di Black Panther: Wakanda Forever, Danai Gurira è tornata a parlare delle passate critiche dirette al MCU del regista Martin Scorsese.

“Beh, ho lavorato a stretto contatto con Ryan Coogler. La mia esperienza di lavoro sotto il suo timone è stata profondamente cinematografica sotto ogni punto di vista. Non abbiamo lasciato indietro nulla. Abbiamo portato tutta la nostra cultura, la nostra umanità, la comprensione del nostro genere e la complessità del mondo in cui ci troviamo. Abbiamo versato tutto ciò che avevamo in questo franchise. Dopo aver fatto entrambi i film non abbiamo mai abbiamo pensato: "Oh, non valgono nulla". No. Quindi spero che il film sia considerato cinema per qualcuno", ha dichiarato in una recente intervista con GQ l'attrice, che interpreta Okoye nel MCU dal 2018.

Wakanda Forever vedrà il ritorno di numerosi personaggi del primo film, tra cui Shuri di Letitia Wright e Ramonda di Angela Bassett, mentre introdurrà il Namor di Tenoch Huerta e la Riri Williams di Dominique Thorne, destinata a diventare Ironheart nella serie di Disney Plus a lei dedicata.

Per salutarvi, vi ricordiamo che la pellicola andrà a concludere la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe insieme allo Speciale Natalizio di Guardiani della Galassia di Disney+. Black Panther: Wakanda Forever arriverà nelle sale il 9 novembre.