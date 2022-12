Black Panther Wakanda Forever, la curiosa storia di come Ryan Coogler ha ricreato Namor

Dopo le dichiarazioni di quella star Marvel tornata a sorpresa in Black Panther Wakanda Forever, torniamo a parlare dell'ultimo cinecomix Marvel Studios intercettando una nuova intervista del produttore Nate Moore sul ruolo di Tenoch Huerta nei panni di Namor.

I fan Marvel di lunga data avranno certamente notato le grosse differenze tra il Namor del MCU e il Namor dei fumetti, dalla nazione di provenienza alla storia di origine, e parlando al podcast The Town con Matthew Belloni Moore ha svelato che questi cambiamenti sono stati voluto dal regista e sceneggiatore del film, Ryan Coogler, a sua volta un grande fan del Namor dei comics.

"Sì, non è un segreto che Ryan sia un fan di Namor, ma pensando dal punto di vista delle riprese ha notato che nei fumetti Atlantide ha uno stile molto greco-romano, e non sembrava così interessante da ricreare. Allo stesso modo, i retroscena sulla storia di Namor non ci sembravano molto esaltanti. E sono critiche, queste, che arrivano da una persona che ha letto praticamente tutti i fumetti di Namor mai pubblicati! Ryan era convinto che il personaggio potesse essere approfondito ancora di più. E a lui piace che le cose siano in qualche modo legate al mondo reale. Quindi, così come le culture africane hanno contribuito a creare il mondo del Wakanda nel primo film, la storia di Namor in questo sequel parte dalla colonizzazione. Ryan era molto interessato ad esplorare questa tematica, e ha iniziato a studiare le nazioni che hanno sperimentato la colonizzazione sulla propria pelle: un giorno ha trovato alcune ceramiche Maya con dei magnifici glifi, e in quei disegni le persone erano blu: ha iniziato a fare delle ricerche sulla storia dei Maya e ha trovato un punto di ancoraggio per il suo Namor".

Nel frattempo, Black Panther è rimasto in testa al box office ma gli incassi stagionali hanno deluso, in calo rispetto al 2021.