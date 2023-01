Black Panther: Wakanda Forever, che costume avrebbe indossato Daniel Caluuya?

Lo scorso Novembre usciva il secondo capitolo della pantera nera, Black Panther: Wakanda Forever. Nel cast però non era tornato Daniel Caluuya, che interpretava il personaggio di W'Kabi. A qualche mese dalla sua assenza, arriva la concept art del costume che avrebbe indossato.

Poco fa @niek.shlosser.art ha pubblicato un post Instagram (che troverete in calce) che vedeva l'attore Daniel Caluuya nel nuovo costume per il secondo capitolo della saga. I numerosi commenti dei fan, seppur dispiaciuti dell'assenza dell'attore, hanno elogiato la concept art dell'autore.

Le aggiunte e modifiche al costume del primo capitolo sono state le chiavi per tale apprezzamento. Con la prospettiva di Black Panther 3 data da Letitia Wright forse si può sperare che tale costume venga utilizzato nel terzo capitolo. Qualcosa già è in movimento per la fase 3 della saga, ma secondo l'attrice ci vorrà del tempo per riassestarsi e recuperare le energie dopo Wakanda Forever.

La grande assenza di W'Kabi nel sequel è stata dovuta, secondo Daniel Caluuya, a problemi a livello di tempistiche e organizzazione del calendario generale dell'attore. A quanto pare, sarebbe stato impraticabile girare sia Wakanda Forever che il nuovo film horror di Jordan Peele di cui è protagonista, Nope, dopo il successo innegabile di Get-Out.