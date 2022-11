Black Panther Wakanda Forever, confermato! Scene d'amore di Namor e Shuri rimosse dal film

La storia d amore tra Namor e Shuri nel nuovo film Marvel Black Panther: Wakanda Forever non è solo una sensazione che i fan hanno avuto guardando i due personaggi interagire nel corso della narrazione, ma una vera e propria sottotrama a quanto pare tagliata dal montaggio finale.

A rivelarlo, in un'intervista concessa a Newsweek, è stato nientemeno che il montatore del film di Ray Coogler, Michael P. Shawver, che ha spiegato che una storia d'amore tra Shuri e Namor era effettivamente presente in un primo montaggio del film prima di essere tagliata dalla versione finale arrivata nelle sale.

"Penso che la cosa veramente interessante nella relazione tra questi due personaggi sia il fatto che c'erano effettivamente delle scene in cui ci si spostava verso una direzione romantica... e ad un certo punto, in un montaggio iniziale del film, abbiamo discusso la cosa. Queste scene le lasciamo? Le eliminiamo? Che facciamo? Alla fine abbiamo deciso di aggiungere un po' di complessità alla loro relazione", ha detto Shawver. Questo perché, secondo i creatori, 'una semplice' storia d'amore avrebbe indebolito Shuri, trasformandola da leader a personaggio che "flirta" per ottenere ciò che vuole. "La cosa indeboliva non poco un personaggio come Shuri, ad esempio, perché con quelle scene d'amore sembrava flirtare per ottenere i suoi obiettivi. Invece, senza quale scene, diventa piano piano un leader che agisce attraverso la diplomazia."

Nel frattempo, Black Panther Wakanda Forever continua a dimostrarsi un successo al box office: grazie alle festività del Ringraziamento, il film Marvel è arrivato quasi a 700 milioni di dollari nel terzo week-end di programmazione, dopo aver superato i titolati di Iron Man e Shang-Chi.