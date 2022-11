Black Panther Wakanda Forever conferma un famoso sodalizio dei film di Ryan Coogler

Black Panther: Wakanda Forever ha rispettato e confermato una famosa tradizione dei film di Ryan Coogler, lanciatissimo 'giovane nuovo' regista americano classe '86 che nel corso della sua carriera ha già ottenuto una nomination agli Oscar per il miglior film, con il precedente Black Panther.

La tradizione di cui stiamo parlando è la longeva collaborazione con l'attore Michael B. Jordan: l'attore fino ad oggi ha partecipato a tutti i film diretti da Ryan Coogler, ovvero Fruitvale Station, Creed e Black Panther, nel quale interpretava l'apprezzato villain Erik Killmonger: e anche con Black Panther Wakanda Forever la tradizione è rispettata in quanto, a conferma di tantissimi rumor e voci di corridoio che si sono susseguite nel corso degli anni, Michael B Jordan è tornato in Black Panther 2 per interpretare ancora una volta Killmonger.

Il ritorno di Killmonger avviene nel modo più semplice possibile, quello di 'visione' Piano Ancestrale della religione del Wakanda: è il personaggio di Michael B. Jordan, infatti, lo 'spirito guida' che Shuri incontra nell'aldilà dopo aver assunto i potenti di nuova Black Panther. Nessuna resurrezione dunque, per questa terza prova della star nel MCU: l'anno scorso, infatti, Jordan aveva ripreso il ruolo di Killmonger anche come doppiatore per la serie animata What If.

Il sodalizio tra Ryan Coogler e Michael B Jordan, tra l'altro, negli anni è andato anche al di là del rapporto regista-attore: Jordan, infatti, è apparso anche in molti film di cui Coogler è stato solo produttore, come ad esempio Space Jam 2 o Creed 2. Coogler, tra l'altro, sarà produttore anche del prossimo film della saga di Rocky Creed 3, che segnerà il debutto di Michael B Jordan come regista.

