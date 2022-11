Black Panther: Wakanda Forever, chi è la nuova Pantera Nera del Marvel Universe?

Black Panther Wakanda Forever conferma uno storico sodalizio del cinema di Ryan Coogler, ma nelle sue quasi tre ore di durata il film risponde anche alla domanda che tutti i fan del Marvel Cinematic Universe si stanno facendo da anni: chi è la nuova Pantera Nera della saga?

Dopo l'improvvisa scomparsa di Chadwick Boseman a causa di un incurabile cancro al pancreas - se la Fase 4 del MCU ha ragionato in maniera metanarrativa sulla saga, allora Wakanda Forever si inserisce in questo discorso quasi involontariamente: il protagonista è morto, l'attore che lo interpreta non c'è più, il popolo del Wakanda e gli spettatori in sala sono riuniti nel dolore e insieme dovranno trovare un modo per andare avanti - il ruolo di Black Panther nel MCU è rimasto vacante e c'era grande curiosità su quale attore avrebbe eredita la parte del supereroe africano.

Chadwick Boseman ha interpretato T'Challa dal 2016 al 2019, ed è apparso nei panni di Black Panther in Captain America: Civil War (2016), Black Panther (2018), Avengers: Infinity War (2018) e Avengers: Endgame (2019). Con l'uscita nelle sale di Black Panther: Wakanda Forever, però, il Marvel Cinematic Universe da oggi ha ufficialmente una nuova Black Panther: Shuri, sorella di T'Challa interpretata dall'attrice Leitita Wright. Al momento della stesura di questo articolo, i Marvel Studios non hanno annunciato piani futuri per il personaggio e non è dato sapere quando i fan potranno rivedere la nuova Pantera Nera di Letitia Wright, ma in attesa di saperne di più su un possibile Black Panther 3 qualcosa ci dice che il Wakanda avrà un ruolo anche in Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars.

