Black Panther Wakanda Forever, il campione UFC Kamaru Usman nel cast: chi interpreterà?

Il famoso campione UFC e lottatore di arti marziali miste Kamaru Usman apparirà in un ruolo speciale nel sequel del Marvel Cinematic Universe Black Panther: Wakanda Forever, in uscita a novembre prossimo come ultimo film della Fase 5 dei Marvel Studios.

Ad annunciarlo è stata direttamente la MMA Fighting, col manager di Usman che ha confermato la notizia: al momento ovviamente non sono stati forniti dettagli sul personaggio che interpreterà in Black Panther 2, presumibilmente perché la Marvel vuole mantenere segreto il suo ruolo. Per il lottatore è il coronamento di un sogno: Usman, infatti, più volte aveva esplicitato il desiderio di spostarsi dall'Ottagono al grande schermo, e nelle scorse settimane aveva anche condiviso una fanart sulla sua pagina ufficiale di Instagram, fan art che lo immaginava come un supereroe in un film di Black Panther.

Le possibilità riguardo il suo misterioso ruolo nel film MCU sono letteralmente infinite, e infatti in queste ore i fan si stanno scatenando sui social pubblicando le proprie teorie e previsioni: alcuni sono convinti che il ruolo di Kamaru Usman in Black Panther 2 sarà relegato alle scene post-credit, in preparazione ad una trama più ampia da sviluppare in futuro, come spesso accade con i film MCU; un'altra ipotesi molto popolare immagina Usman come guerriero wakandiano che combatterà al fianco di Shuri e degli altri protagonisti.

Voi che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Per altri contenuti, recuperate l'emozionante primo trailer di Black Panther Wakanda Forever.