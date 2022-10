Black Panther Wakanda Forever, il cambio di origini di Namor sarà un bene per l'MCU?

Con l'arrivo del trailer ufficiale di Black Panther Wakanda Forever, gli appassionati hanno potuto ammirare per la prima volta il personaggio di Namor, che avrà il volto di Tenoch Huerta. Tuttavia, come in molti avranno notato, non sono mancate le polemiche per il cambio delle origini del personaggio, che nel film differiranno da quelle su carta.

Namor non è il re di Atlantide, ma di Talocan, un antico regno sottomarino legato alle culture azteca e maya. Il più recente trailer di Wakanda Forever ha evidenziato ulteriormente il cambiamento nella storia di Namor, con M'Baku (Winston Duke) che dice che la gente lo chiama "K'uk'ulkan" o "Dio Serpente Piumato" invece che re.

Come sottolinea ComicBook, il cambiamento nella storia e nell'origine culturale di Namor è un cambiamento importante che ha il potenziale per vedere alcuni cambiamenti massicci nel modo in cui la versione del MCU dell'iconico personaggio viene presentata non solo in Black Panther: Wakanda Forever, ma anche nel futuro del MCU. Come si può intuire, c'è chi ha qualche domanda o riserva su questo cambiamento. Dopo tutto, Namor, figlio mezzo umano e mezzo atlantideo della figlia dell'imperatore Thakorr, Fen, e del capitano di mare americano Leonard McKenzie, ha una storia che dura da 83 anni sulle pagine dei fumetti Marvel.

Ma il bello delle storie di ogni tipo è che hanno spazio per cambiare e crescere e il fatto che il MCU dia a Namor una nuova versione non è solo una cosa positiva, ma apre le porte a un nuovo mondo di narrazione con uno dei personaggi più iconici della Marvel.

Il figlio mezzo umano e mezzo atlantideo di un uomo e di una donna di mare che diventa il re di Atlantide: è una descrizione molto elementare e generica di un personaggio, ma si applica ugualmente sia a Namor che ad Aquaman. Mentre Namor ha debuttato per primo nel 1939 (Aquaman ha fatto il suo debutto nei fumetti More Fun Comics della DC nel 1941), Arthur Curry/Aquaman ha fatto il suo debutto sul grande schermo ben prima di Namor. Non è difficile capire come, per gli spettatori, un adattamento diretto dell'origine fumettistica di Namor potesse risultare sembrare una copia di Aquaman.

Sebbene i dettagli della storia di Namor nel MCU rimangano un mistero, dando a Namor una storia completamente nuova, che affonda le sue radici nella cultura e nel mito mesoamericano, il Namor del MCU è molto autonomo. Permettere a entrambi i re dell'oceano di avere un proprio posto nel mondo dell'intrattenimento ispirato ai fumetti live-action è sempre positivo.

Sebbene ci siano molte ragioni per cui il cambiamento di Namor in Black Panther: Wakanda Forever sia una buona cosa, forse la più importante è la rappresentazione. Il detto "se puoi vederlo, puoi esserlo" è uno di quelli che ricorre spesso nelle discussioni sulla rappresentazione della diversità nell'industria dell'intrattenimento e l'idea che una maggiore rappresentazione all'interno non solo del MCU ma anche di Hollywood abbia un impatto positivo è qualcosa che Huerta stesso ha riconosciuto.

"I latinoamericani sono sempre i cattivi nei film di Hollywood", ha dichiarato Huerta alla rivista Empire. "E ora siamo noi gli eroi - o un antieroe, in questo caso". Nel frattempo, un po' di tempo fa, Huerta ha confermato che Namor è un mutante nel MCU.