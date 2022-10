Black Panther: Wakanda Forever avrà una sola post-credit, il motivo vi stringerà il cuore

Sono pochissimi i film del Marvel Cinematic Universe ad avere solo una scena post-credit. Black Panther: Wakanda Forever sarà uno di questi e c'è una ragione molto precisa dietro: vi farà piacere, soprattutto dopo le tante, troppe scene pensate solo per introdurre nuovi personaggi nella Fase 4.

Mancano meno di due settimane ormai all’uscita del secondo capitolo dedicato al Wakanda. Inutile dire che l’imbuto della campagna promozionale si sta restringendo, con tantissimi trailer e clip resi pubblici ogni giorno e tutti i principali membri del cast, della troupe e della produzione che stanno sostenendo varie interviste, anticipando il possibile senza fare spoiler. Fra le ultime clip, abbiamo visto il primo debutto di Ironheart nel MCU ma anche la tremenda battaglia fra Talocan e Wakanda, che verrà invaso da un’inondazione strategica voluta da Namor.

Per quanto riguarda le interviste invece, era stato rivelato qualche giorno fa che, per la prima volta in tanti anni, un film del Marvel Cinematic Universe avrebbe avuto la sola scena mid-credits. Si trattava chiaramente di un’anomalia fortemente voluta dal regista e dai produttori, considerato che Kevin Feige sta usando quegli slot con obiettivi narrativi strategici per il futuro del MCU. Ora, il produttore Nate Moore – già dietro al primo film – ci spiega finalmente i motivi (encomiabili) dietro questa scelta, rivelati al podcast Phase Zero di ComicBook.

Moore ha spiegato: "Non questa volta. Questo film è un diverso e il tono è diverso e questa cosa sarà molto palpabile. Una volta che le persone avranno visto il film e avranno visto il finale talmente poetico che abbiamo creato, farebbe strano tornare in sala per dire: ‘Aspetta, c’è una cosa importante dopo i titoli di coda’. Sarebbe sembrato poco sincero rispetto a quanto abbiamo cercato di portare avanti. Proprio come Endgame non ha un tag finale, sentivamo che neanche questo film ne avesse bisogno”.

Il motivo per cui questa anticipazione sul finale potrebbe stringerci il cuore poi, dipende dal fatto che l’intero film è stato pensato come omaggio allo scomparso Chadwick Boseman. È possibile quindi che quel finale abbia a che fare proprio con lui e “sporcarlo” di un’appendice solo funzionale ad altro sarebbe suonato come un tradimento, agli occhi del pubblico ma anche di chi ci ha lavorato. Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti!