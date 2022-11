Black Panther 2 apre a ben due spinoff MCU sul Wakanda!

Nel Marvel Cinematic Universe succede molto spesso ormai che il successo di un film apra automaticamente la possibilità di diversi spinoff. E con l'eredità e il fandom che si ritrova - Chadwick Boseman e i sempre più in vista Ryan Coogler alla regia e Nate Moore alla produzione - Black Panther si è appena guadagnato due possibili spinoff.

Il nuovo capitolo di Wakanda Forever non è un titolo come gli altri e per varie ragioni: alcune purtroppo le conosciamo bene. È un film diviso fra passato e futuro, nato come omaggio allo scomparso Chadwick Boseman ma già proteso a non disperdere la sua eredità, preparando anzi un radioso futuro (si spera) per il Wakanda. Da un lato l’introduzione del personaggio di Namor, che Ryan Coogler ha anticipato essere più forte persino di Hulk, tanto da farsi temere dai futuri Avengers. Dall’altro, ci ha rivelato gli ultimi retroscena sullo Schiocco di Thanos: chi è rimasto, chi è morto, chi è sopravvissuto.

Ora nuovi sguardi al futuro si aprono dopo la visione del film attualmente nelle sale, ma se non l’avete ancora visto vi consigliamo di interrompere la lettura, perché seguono grossi spoiler. Il primo focus su cui si potrebbe puntare la lente d’ingrandimento, anche se per molti sarà probabilmente oggetto di un terzo film, è il personaggio di M'Baku. Da pericoloso oppositore è diventato simpatico alleato, abbastanza da farsi amare in un possibile spinoff. Soprattutto perché in una delle scene finali del film reclama il trono del Wakanda, cosa non da poco.

Ma lo show più probabile o addirittura un film in futuro, considerata l’eredità di questi personaggi all’interno dei fumetti, ce lo vedremmo sulle Midnight Angels di recentissimo debutto. Si tratta di un gruppo di ex Dora Milaje, trovatesi a dover agire non più sotto il controllo del regno. Qui troviamo Okoye e Aneka, potenziate dalle armature create loro da Shuri, ma molte altre potrebbero arrivare.

Se doveste scegliere, quale spinoff vorreste vedere? Ditecelo nei commenti!