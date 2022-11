Black Panther: Wakanda Forever, l'anteprima in Nigeria fa la storia del cinema

La notte scorsa, in vista dell'uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo la prossima settimana, Black Panther: Wakanda Forever ha continuato il suo tour promozionale con una storica anteprima a Lagos, in Nigeria. Si è trattato di un evento importante - e della prima volta che un film Marvel viene presentato in anteprima a livello locale.

Domenica all'evento erano presenti il regista Ryan Coogler e le star Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Tenoch Huerta Mejia, Winston Duke e Michaela Coel. Erano presenti anche il produttore Nate Moore e gli artisti e produttori della colonna sonora. Come detto, è la prima volta che un film Marvel viene presentato in anteprima in Nigeria con un folto numero di membri del cast partecipanti.

Il film ha fatto il giro del mondo, con una prima mondiale a Los Angeles e un debutto europeo al Cineworld Leicester Square di Londra la scorsa settimana. L'anteprima in Nigeria si è svolta in collaborazione con l'Africa International Film Festival (AFRIFF) e FilmOne Entertainment, e ha celebrato le radici africane del film.

Chioma Ude, fondatrice dell'AFRIFF (che si tiene dal 6 al 12 novembre e dove Coogler terrà una masterclass oggi), ha recentemente riflettuto sul significato dell'anteprima africana in Nigeria di Black Panther: Wakanda Forever e sulla sua partnership con il festival. "Siamo entusiasti e orgogliosi di partecipare all'anteprima di questo film fondamentale qui in Africa. È una cosa enorme per il continente africano, perché simboleggia un ulteriore superamento del divario tra le industrie cinematografiche globali", ha dichiarato.

Il primo Black Panther rimane il film numero 1 sia in Africa orientale che occidentale. All'epoca, era stato presentato in anteprima nel continente a Johannesburg, in Sudafrica, nel 2018.

Wakanda Forever sarà distribuito nei territori inglesi dell'Africa occidentale da FilmOne Entertainment, i cui co-fondatori, Moses Babatope e Kene Okwuosa, hanno dichiarato: "Essere in prima linea per l'uscita di Black Panther: Wakanda Forever in Africa Occidentale è un risultato che ci rende molto orgogliosi e si tratta di un traguardo per noi e per l'intero team di FilmOne che verrà celebrato a lungo."

Giusto per aumentare il vostro hype, vi rimandiamo alla nuova clip di Black Panther 2. Il cast ha reso noto di aver fatto visita alla tomba di Chadwick Boseman per onorare la memoria del compianto attore.