Black Panther: Wakanda Forever, Angela Bassett rassicura i fan: 'Sarà un gran film'

Black Panther: Wakanda Forever arriverà nelle sale solo nel 2022, e non sappiamo ancora granché su ciò che possiamo aspettarci di vedere al cinema, ma Angela Bassett ci tiene a rassicurarci: il film sarà un grande spettacolo.

Intervistata dai microfoni di Good Morning America, l'interprete della Regina di Wakanda e madre dell'eroe che tutti amato vedere rappresentato da Chadwick Boseman, ha espresso tutto il suo entusiasmo per il sequel di Black Panther.

"Sono elettrizzata, come potrete immaginare. Davvero elettrizzata" ha affermato, nonostante il cuore pesante per l'assenza di Boseman "Ovviamente ci saranno dei cambiamenti... Sappiamo che Chadwick non potrà essere lì in prima fila, come quella parte del nostro cuore e della nostra anima che risiedono in lui, ma nello spirito so che lui sarà con noi dal primo giorno [delle riprese] all'infinito".

E mentre non ha ancora avuto modo di leggere la sceneggiatura della pellicola (contrariamente a Martin Freeman che ha definito il film "strano, ma che piacerà"), la Bassett non ha dubbi sulla qualità e la riuscita del film: "I fan di Black Panther non si devono preoccupare di nulla, perché con il nostro impavido, meraviglioso e visionario leader Ryan Coogler alla regia e alla sceneggiatura, non ho dubbi che sarà tutto glorioso, che il film sarà meraviglioso".

E continua poi, elogiando ancora Ryan Coogler: "È davvero un visionario, un autore. È un'anima gentile che ti sa incoraggiare in un modo tutto suo, insistendo su determinate cose, ma sempre nella maniera più dolce e gentile possibile, per far sì che ognuno di noi dia il suo meglio. Per cui ripongo in lui la mia più assoluta fiducia".