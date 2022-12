Black Panther: Wakanda Forever si 'accontenta' di un nuovo record al box office

Avatar 2 sta lasciando solo le briciole agli altri film nelle sale, e Black Panther: Wakanda Forever ne sa qualcosa: tuttavia, sebbene sia stato superato dal sequel di James Cameron in pochi giorni, il nuovo film Marvel si è appena tolto una piccola grande soddisfazione.

In queste ore, infatti, Black Panther: Wakanda Forever è diventato il cinecomix femminile col più alto incasso a livello domestico: i dati parlano di cifre superiori a quelle di Captain Marvel, di Wonder Woman e di Black Widow nei territori del Nord-America, visto che il sequel di Black Panther ha guadagnato sul mercato interno ben 431,5 milioni di dollari, una cifra che permette al cinecomix con Letitia Wright di sorpassare di slancio quelle del film MCU con Brie Larson (426,8 milioni), del film DC con Gal Gadot (412,8 milioni) e quella del prequel con Scarlett Johansson e Florence Pugh (183,65 milioni, un numero comunque fortemente influenzato dalla pandemia).

A livello globale, comunque, le cose cambiano: Black Panther: Wakanda Forever è infatti terzo in questa classifica di sole donne, dato che ormai prossimo a lasciare le sale cinematografiche ha accumulato finora 806 milioni di dollari in tutto il mondo, un totale forse troppo distante da Wonder Woman (822 milioni) che rende irraggiungibile il record di Captain Marvel (1,1 miliardi nel 2019, l'anno d'oro della Disney).

Nel frattempo, per altre novità dal box office, Avatar 2 ha superato ufficialmente Spiderman No Way Home in Italia, raggiungendo in due settimane la cifra che il film MCU aveva conquistato nel corso di tutta la sua programmazione.