Black Panther: Wakada Forever, la nuova location delle riprese anticipa Ironheart?

Nelle scorse settimane la Marvel ha rilasciato pochissimi dettagli sul suo prossimo sequel Black Panther: Wakanda Forever, tuttavia nelle ultime ore una nuova fuga di notizie ha confermato il Massachusetts Institute of Technology (MIT) come una delle location delle riprese del nuovo film.

Il MIT era stato al centro di diversi rumor riguardanti Black Panther 2 nelle scorse settimane, e adesso Inverse riferisce che il sequel Marvel verrà girato proprio nel prestigioso campus tra il 20 e il 23 agosto. Secondo quanto riferito, le sequenze da girare includono alcune scene di guida notturne e una scena diurna. La maggior parte di Black Panther: Wakanda Forever è stato girato ad Atlanta, in Georgia, e sebbene non sia insolito per la Marvel girare nei campus universitari, il fatto che la produzione si stia spostando fino a Cambridge, MA, suggerisce che la prestigiosa università di ricerca possa giocare un fattore importante nella trama del sequel.

Alcuni fan hanno già ipotizzato che Shuri potrebbe visitare il MIT per mostrare la tecnologia Wakandiana, anche se il MIT ha già diversi collegamenti con il Marvel Cinematic Universe: ad esempio, Erik Killmonger, l'antagonista nel primo film di Black Panther, nei fumetti ha conseguito il dottorato di ricerca in ingegneria proprio in quell'università, che è già apparsa in Captain America: Civil War quando Tony Stark, che si è laureato lì, tornò al MIT per mostrare la sua tecnologia B.A.R.F. e premiare gli studenti con una borsa di studio.

Infine, c'è anche una connessione tra il MIT e Riri Williams, alias Ironheart: nei fumetti Riri è una studentessa del MIT e considerando che molto presto il personaggio arriverà nel MCU tramite una serie tv per Disney+ già annunciata ufficialmente, alcuni hanno ipotizzato che potrebbe apparire per la primissima volta proprio nel corso di Black Panther: Wakanda Forever. Ricordiamo che il personaggio sarà interpretato da Dominique Thorne.

Recentemente Black Panther 2 ha accolto nel cast Michaela Coel in un ruolo sconosciuto. La data d'uscita del film è fissata per luglio 2022.