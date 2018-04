Black Panther vola altissimo! 650 milioni in USA: è il cinecomic Marvel più redditizio!

ha avuto una corsa da record al botteghino. È già diventato il film dal più grande successo di sempre (in nordamerica), dell'Universo Cinematografico Marvel, ed è anche uno dei cinefumetti preferiti da critica e fan.

Pantera Nera ha appena superato i 650 milioni di dollari al botteghino nazionale, rendendo il film la pellicola Marvel più redditizia fino ad oggi.

Black Panther è solo il quinto film a raggiungere questo traguardo, e la forza di resistenza della pellicola è stata particolarmente degna di nota. Black Panther è riuscito a rimanere ai vertici del box office per cinque settimane consecutive. Questo è un risultato senza precedenti, che può essere attribuito, in gran parte, all'impatto culturale del film. La comunità afroamericana ha visto il film volentieri, e anche grazie a loro, si sono raggiunti questi numeri al botteghino.

Un sequel per la pellicola è già stato confermato, il che non è una sorpresa, considerando la massiccia presenza del film sui social media. In precedenza, è stato riportato che Black Panther è stato il film più twittato del 2018 e i fan dell'eroe Marvel avranno la possibilità di vederlo di nuovo in azione tra pochissimo, quando uscirà Avengers: Infinity War, il 25 aprile 2018.

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther vede un cast formato, tra gli altri, da Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, dal premio Oscar Lupita Nyong’o, Martin Freeman, Angela Bassett, Sterling K. Brown e Andy Serkis.

Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, T’Challa (Chadwick Boseman) fa ritorno a casa, la tecnologicamente avanzata nazione africana del Wakanda, per diventare il nuovo leader del paese. Tuttavia, T’Challa scopre di essere sfidato per il trono da diverse fazioni del suo popolo. Quando due nemici cospirano per distruggere Wakanda, l'eroe conosciuto come Pantera Nera dovrà collaborare con l'agente della CIA Everett K. Ross (Martin Freeman) e le forze speciali del Wakanda, le Dora Milaje, per impedire che la nazione sia trascinata in una guerra mondiale.

Black Panther è al cinema!