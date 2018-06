Black Panther: uno studente fa una presentazione su Wakanda e la prof "ci casca"!

Un intelligente e spiritoso studente si è inventato uno scherzo veramente fantastico a tema Black Panther: ha preparato una presentazione video di una nazione molto particolare, della quale ha spiegato per filo e per segno tutta la situazione socio-economica dopo la morte del Re: Wakanda!

Questo tizio è un genio! Il ragazzo in questione si chiama su internet AlexeyShved1 e ha portato in classe una presentazione molto intrigante su quella che è una nazione africana dall'indubbio stato tutmultuoso dopo la recente scomparsa del benevolo regnante, T'Chaka, finito sotto il fuoco nemico durante un attentato alle Nazioni Unite.

Nella lettura di 11 minuti che lo studente ha riportato, non solo parla di come Wakanda sia in tumulto, ma anche della guerra fratricida tra i due pretendenti al trono, T'Challa, figlio del Re e il cugino Eric Stephens. Ma il bello è che il ragazzo inserisce date, dettagli, un sacco di informazioni che ci si aspetterebbe di sentire durante una normale presentazione scolastica di una nazione che si sta studiando e, udite, udite, la professoressa - probabilmente l'unico essere sulla Terra che non sa nulla di Marvel e del fenomeno culturale che è stato Black Panther nei mesi scorsi - ci ha creduto!

Certo, alla fine AlexeyShved1 ha spiegato tutto, e lei, per fortuna, è stata al gioco. Il video lo trovate nel player, buona visione!

"Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, T’Challa (Chadwick Boseman) fa ritorno a casa, la tecnologicamente avanzata nazione africana del Wakanda, per diventare il nuovo leader del paese. Tuttavia, T’Challa scopre di essere sfidato per il trono da diverse fazioni del suo popolo. Quando due nemici cospirano per distruggere Wakanda, l'eroe conosciuto come Pantera Nera dovrà collaborare con l'agente della CIA Everett K. Ross (Martin Freeman) e le forze speciali del Wakanda, le Dora Milaje, per impedire che la nazione sia trascinata in una guerra mondiale."

Black Panther è disponibile nei formati home video e in digitale.