Black Panther è uno dei film che romperà il divieto di proiezione in Arabia Saudita!

La Pantera Nera della Marvel contribuirà a inaugurare una nuova era per l'Arabia Saudita, rompendo il divieto cinematografico che vige nella nazione da ben 35 anni.

Black Panther ha una eco incredibile non solo negli Stati Uniti, ma nel mondo intero, dimostrando di essere più un evento culturale che semplice intrattenimento da popcorn, e ora sta per infrangere un altro record.

BBC News riporta che Black Panther contribuirà a porre ufficialmente fine al divieto di 35 anni che vige in Arabia Saudita sulle proiezioni cinematografiche. Il 18 aprile, il film Marvel sarà proiettato in un nuovissimo cinema AMC a Riyadh, la capitale dell'Arabia Saudita. Il cinema da 600 posti, non sarà nemmeno contrassegnato da divisioni di genere, cosa che ovviamente di solito accadeva nella nazione; questa è un'ulteriore mossa che servirà a modernizzare la nazione.

Che ne pensate? Nel frattempo vi ricordiamo che la prossima volta in cui vedremo T'Challa al cinema, sarà tra pochissimo, in Avengers: Infinity War.

Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, T’Challa (Chadwick Boseman) fa ritorno a casa, la tecnologicamente avanzata nazione africana del Wakanda, per diventare il nuovo leader del paese. Tuttavia, T’Challa scopre di essere sfidato per il trono da diverse fazioni del suo popolo. Quando due nemici cospirano per distruggere Wakanda, l'eroe conosciuto come Pantera Nera dovrà collaborare con l'agente della CIA Everett K. Ross (Martin Freeman) e le forze speciali del Wakanda, le Dora Milaje, per impedire che la nazione sia trascinata in una guerra mondiale.