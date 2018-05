Black Panther: una scena eliminata mostra T'Challa, suo padre, e la Pantera Nera!

Una delle scene eliminate del film con Chadwick Boseman protagonista, ci rivela un momento fondamentale della vita dell'eroe. Occhio però, se non avete visto il film non la guardate!

Perché mostra qualcosa di molto importante: il momento in cui il re, T'Chaka, passa il "mantello" di Pantera Nera al figlio. Il release in Blu-Ray di Black Panther sta per arrivare e quindi vedremo molti contenuti speciali, alcuni dei quali, come questo, stanno facendo pian, piano capolino online.

"Per tutta la vita l'ho visto indossare la tuta," dice T'Challa nella clip qui sopra. "Può prendere un uomo adulto con una mano ... correre veloce come una zebra. Quando mi ha detto che era troppo vecchio ormai, per indossare il mantello di Panther, mi ha spiegato che me l'avrebbe passato e sarebbe solo stato il re."

La risposta di Zuri, è fantastica, date pure un'occhiata voi stessi.

"Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, T’Challa (Chadwick Boseman) fa ritorno a casa, la tecnologicamente avanzata nazione africana del Wakanda, per diventare il nuovo leader del paese. Tuttavia, T’Challa scopre di essere sfidato per il trono da diverse fazioni del suo popolo. Quando due nemici cospirano per distruggere Wakanda, l'eroe conosciuto come Pantera Nera dovrà collaborare con l'agente della CIA Everett K. Ross (Martin Freeman) e le forze speciali del Wakanda, le Dora Milaje, per impedire che la nazione sia trascinata in una guerra mondiale."