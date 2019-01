Black Panther: tra i reshoot c'è una scena importante con protagoniste le donne

Black Panther, in fase di reshoot, ha visto l'inserimento di una scena particolare così che potessero essere messe in risalto maggiormente le donne guerriere.

Black Panther è il primo cinecomic della storia a competere nella categoria Miglior Film agli Oscar. Vedremo sicuramente qualcosa di molto diverso quest'anno agli Academy Awards, dopo l'inserimento della categoria Miglior Film popolare.

Tra i tantissimi record che ha segnato il cinecomic diretto da Ryan Coogler, certamente c'è quello di aver portato la diversità a livelli di fruizione mai raggiunti prima: Black Panther, nel mondo, ha raggiunto la ragguardevole somma al box-office di oltre 1 miliardo e seicentomila dollari d'incasso.

T'Challa, il personaggio principale, interpretato da Chadwick Boseman, è un re e nn solo: è il re della nazione più tecnologicamente avanzata del pianeta, Wakanda; tutto ciò che il visionario Stan Lee aveva pensato di inserire nei suoi fumetti (e cioè personaggi di colore che fossero forti, intelligenti e chi più ne ha più ne metta), è stato fedelmente riportato sul grande schermo. E, tra le tante scene incredibili del film ce n'è una particolarmente importante, che è stata aggiunta in fase di reshoot e che riguarda le donne guerriere.

Cinemablend ha parlato con la co-editor di Black Panther, Debbie Berman, del suo lavoro sul film e lei, nel corso dell'intervista, ha detto che durante tutto il processo, si è appassionata molto all'idea della possibilità di avere una prospettiva femminile sul prodotto finale, bilanciando così l'azione, il cast d'ensemble e le tematiche emozionali all'interno del film. Ecco cosa ha rivelato:

"Una delle cose che ha attirato particolarmente la mia attenzione è stata alla fine del film, quando le Dora Milaje sono circondate dalla Border Tribe. Nella costruzione originale del film le ragazze venivano salvate dai Jabari Warriors ma tutti quei guerrieri erano maschi. E quindi mi sono sentita di dire a Ryan [Coogler] che vedere queste meravigliose donne salvate dagli uomini proprio alla fine del film avrebbe cancellato una grandissima parte del lavoro che era stato fatto in precedenza, nel corso della pellicola, per presentarle in un certo modo, come forti e potenti guerriere, cioè. E mi sono chiesta: c'è un modo per evitare di farle apparire deboli? E Ryan ha avuto la brillante idea di trasformare alcuni dei Jabari Warriors in femmine. Quindi alla fine le Dora non sono state salvate solamente dagli uomini Jabari."

La scena a cui si riferisce la co-editor è quella della battaglia finale, quando nell'ultima - epica -sequenza d'azione, la guardia del re, conosciuta come Dora Miliaje, combatte contro Killmonger e la Border Tribe, ma si trova bloccata. Se queste donne, presentate durante tutto il corso della pellicola come fortissime guerriere coraggiose, avessero dovuto essere salvate da un gruppo di uomini Jabari, sarebbe stato veramente un disastro far mantenere loro, in seguito, la stessa credibilità. Ma quando si presentò il problema le riprese erano già concluse e quindi ecco come hanno risolto:

"Il problema era che avevamo già finito di girare il film e la sequenza d'azione era grande e doveva essere perfettamente coordinata. Ma la cosa bella del lavorare alla Marvel è che sono molto favorevoli alla fotografia aggiuntiva, se fa della pellicola un film migliore. E così abbiamo creato questi personaggi completamente nuovi, le Jabari Female Warrior e abbiamo creato nuovi costumi pensati apposta per loro. La primissima persona che arriva a salvare la Dora Milaje è questo incredibile e feroce personaggio femminile Jabari. Potrebbe sembrare solo un piccolo momento nel film, ma per me come donna era molto importante. E avere un regista che supportasse completamente quel che avevo in mente è stato incredibile."