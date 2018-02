Black Panther è il terzo film della Marvel che ha incassato di più in madrepatria

Black Panther continua la sua corsa al box-office mondiale con enorme successo; infatti sono più di 700 i milioni di dollari incassati in tutto il mondo dal cinefumetto targato

Grazie all'incasso di lunedì, dove ha incassato 8.1 milioni di dollari, Black Panther è diventato ufficialmente il terzo film del Marvel Cinematic Universe ad aver incassato di più in madrepatria. Con i suoi 411.7 milioni di dollari, in madrepatria la pellicola di Ryan Coogler ha già superato Captain America: Civil War (408 milioni) e Iron Man 3 (409 milioni). C'è la possibilità che possa superare, nelle prossime settimane, anche i 459 milioni incassati nel 2015 da Avengers: Age of Ultron.

Anche se improbabile, per ora, alcuni analisti pensano che possa superare addirittura The Avengers del 2012, che incassò in USA 623 milioni.

In questo terzo week-end di programmazione, sempre secondo gli analisti, la pellicola potrebbe restare comunque in vetta dei più visti vista la competizione di film come Red Sparrow e Il Giustiziere della Notte - Death Wish.

Per ora è il 22° film che ha incassato di più in madrepatria, ma è a buon punto per superare Wonder Woman (412 milioni) e Toy Story 3 (415 milioni).

Noi vi terremo aggiornati per qualsiasi novità sul fronte box-office nei prossimi giorni.