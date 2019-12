Black Panther: Terry Gilliam confessa di aver detestato il film di Ryan Coogler

Nemmeno durante le feste natalizie le polemiche sui film Marvel vanno in vacanza. Ad aggiungersi alle dichiarazioni di Martin Scorsese e Francis Ford Coppola sui film dell'MCU si sono aggiunte quelle di Terry Gilliam. Il regista e membro dei Monty Python si è scagliato contro il franchise in generale e contro un film nello specifico.

"Se sei così potente dovresti avere a che fare un po' di più con la realtà" ha dichiarato Gilliam a IndieWire "Quello che non mi piace è che tutti noi dobbiamo essere supereroi che fanno qualcosa di utile. Questo è ciò che mi fa impazzire. Questo è ciò che questi film stanno dicendo ai giovani. E per me non si confrontano con la realtà della condizione umana non privilegiata. Com'è essere un normale essere umano in situazioni difficili e risolverle sopravvivendo. Non li critico per lo show in sé ma per il fatto che sia ripetitivo. Devi ancora far saltare in aria un'altra città".



Poi nell'attacco di Terry Gilliam finisce un film in particolare: Black Panther di Ryan Coogler, definito una 'stronzata' per aver dato ai giovani fan un falso senso di convinzione:"Odiavo Black Panther. Mi fa impazzire. Dà ai giovani ragazzi neri l'idea che questo è qualcosa in cui credere. Stronzate, è una cazzata totale".

Terry Gilliam dubita che le persone che si sono occupate del film, in primis il regista Ryan Coogler, si siano mai preoccupate di andare in Africa per preparasi al film:"Penso che le persone che l'abbiano fatto non siano mai state in Africa. Sono andati a prendere un po' di stylist per alcuni tessuti e cose con motivi africani. Ma ho odiato quel film, in parte perché i media stavano insistendo sull'importanza delle cazzate".

Alla fine Black Panther ha incassato oltre 1,3 miliardi di dollari in tutto il mondo ed è risultato uno dei film Marvel più acclamati dalla critica, con una valutazione di quasi il 97% su Rotten Tomatoes. Black Panther ha reso fiero Bob Iger.

