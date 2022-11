Black Panther, Tenoch Huerta sul paragone con Jason Momoa: 'Sono onorato'

Non siamo certo i primi a fare un parallelismo tra Namor e Aquaman: i due personaggi facenti parte rispettivamente dell'universo Marvel e DC sono effettivamente simili sotto molti aspetti, come molti hanno sottolineato dopo l'uscita di Black Panther: Wakanda Forever. Ma come sta vivendo questa situazione Tenoch Huerta?

L'attore che avrebbe dovuto condividere delle scene d'amore con Shuri nell'ultimo film del Marvel Cinematic Universe è sembrato in effetti tutt'altro che contrariato dal paragone con Jason Momoa, come dimostrano le parole del diretto interessato: "Sono onorato di essere paragonato a quel ragazzo. È un attore fantastico e una persona meravigliosa. È una star di Hollywood e lo stanno paragonando a me, è tipo: 'Oddio mamma, stanno parlando di Jason e me! È fantastico!'" ha esultato Tenoch Huerta.

Sui due personaggi, però, l'attore ha voluto sottolineare alcune differenze: "Penso siano completamente diversi. È come provare a paragonare Superman a Shazam oppure, non so, Thanos ad altri villain semplicemente perché sono villain. Ok, sono due supereroi e vengono dall'acqua, ma è tutto qui. Sono culture differenti, background diversi... Persino poteri diversi, no? Aquaman può comunicare con gli animali, con le balene e tutto, Namor non può".

E voi, cosa ne pensate? Credete che il paragone abbia effettivamente senso? Diteci la vostra nei commenti! Al box-office, intanto, Black Panther: Wakanda Forever continua a registrare numeri da capogiro.