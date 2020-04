Black Panther: T'Challa sarà il leader dei nuovi Avengers e introdurrà i Fantastici 4?

Dopo Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame lo status quo del Marvel Cinematic Universe è cambiato per sempre, con diversi eventi di peso destinati ad avere un grosso impatto sul futuro della saga e sui suoi protagonisti.

Tre sono infatti gli Avengers passati a miglior vita (Visione, Vedova Nera e Tony Stark), uno andato in pensione (Steve Rogers), un altro a zonzo nello spazio (Thor) e un'ultima presumibilmente impazzita dal dolore (Wanda, mostrata non proprio ai suoi massimi livelli nel teaser per WandaVision).

Anche se non ci fosse di mezzo la questione contrattuale con la Sony per i suoi diritti, è improbabile che il compito di guidare la prossima squadra di supereroi venga affidato al giovane e ancora inesperto Spider-Man, che tra l'altro ha le sue belle gatte da pelare come rivelato nel finale di Far From Home. E con Captain Marvel impegnata a difendere l'intero universo, gli occhi di tutti sono puntati su Sam Wilson e Bucky Barnes, destinati a rimpiazzare Captain America. Ma c'è un altro nome potenzialmente molto adattato alla carica di capo squadra, ovvero Black Panther.

Considerate le sue note capacità di leadership, e soprattutto il suo enorme seguito fra i fan di tutto il mondo, ci aspettiamo che il ruolo di T'Challa nel Marvel Cinematic Universe aumenti considerevolmente nel prossimo futuro, soprattutto considerato anche il suo storico rapporto con I Fantastici Quattro, personaggi con i quali è legato da sempre nel mondo dei fumetti e che presto arriveranno nei film Marvel Studios.

In alternativa, ricollegandoci al finale di Far From Home e al ruolo di Nick Fury, sono in molti a credere che nelle prossime Fasi del MCU sarà introdotto lo SWORD, che farà il suo debutto nelle serie Disney+: si tratta di una sorta di evoluzione dello SHIELD, pensata però per gestire gli affari interplanetari, e considerato il ruolo che il Wakanda ha avuto nella lotta a Thanos, è possibile che T'Challa voglia farne parte.

