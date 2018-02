Black Panther: svelate le sequenze post-titoli, ecco il video di 'All the Stars'

Iniziamo questa notizia segnalandovi ilufficiale di ', che farà da colonna sonora a Black Panther ed è stata realizzata dainsieme a. Trovate il video all'interno di questa news.

ATTENZIONE! SPOILER!

Invece, per gli appassionati dei film Marvel sempre in cerca di spoilers o, semplicemente, curiosi, vi sveliamo quelle che dovrebbero essere le scene post-titoli di coda di Black Panther.

La prima sequenza post-titoli, posta a metà dei titoli di coda, è una sorta di epilogo al film di Ryan Coogler. T'Challa/Pantera Nera (Chadwick Boseman) arriva alle Nazioni Unite per affermare che il Wakanda uscirà allo scoperto ed inizierà a condividere la loro tecnologia avanzata con il mondo intero, con l'idea di rendere il mondo un posto più sicuro.

La sequenza post-titoli di coda, posta alla fine di tutti i titoli di coda, invece, è una sorta di tie-in con Avengers: Infinity War. La sequenza è ambientata in un piccolo villaggio del Wakanda, la telecamera mostra una capanna dove dei bambini stanno giocando finché Shuri (Letitia Wrigh) arriva e dice loro di lasciare in pace l'uomo che è dentro. I bimbi vanno via ed è qui che scopriamo che Shuri è arrivata per trovare Bucky/Soldato d'inverno (Sebastian Stan). Usciti dalla capanna, Bucky fa vedere che non ha ancora il suo braccio metallico e spiega che ora sta meglio (Shuri è riuscita a togliergli la programmazione dell'HYDRA dal suo cervello). Lei gli dice che c'è ancora molto che deve imparare e i due se ne vanno via.