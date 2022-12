Black Panther, il supervisore VFX avverte: 'Talokan? Ne avete visto solo il 10%'

Anche Black Panther: Wakanda Forever, come il suo predecessore, ha puntato moltissimo sul design degli ambienti in cui si svolge l'azione: al Wakanda si è andato stavolta ad aggiungere il regno sottomarino di Namor, la cui capitale, Talokan, ha confermato l'ottimo lavoro svolto dai tecnici VFX del Marvel Cinematic Universe.

Nonostante l'ottima impressione, però, pare che quella che abbiamo visto nell'ultimo film MCU sia stata come una Talokan depotenziata rispetto al suo effettivo splendore: a parlarne, mentre Black Panther: Wakanda Forever supera i 400 milioni al box-office statunitense, è stato il supervisore ai VFX del film di Ryan Coogler.

"Mettiamola così: avete visto il 10% di quello che era il design di Talokan. Non siamo entrati in nessuna delle case che si trovano vicino alla sala del trono di Namor. Per quanto riguarda le dimensioni della città, è gigantesca. Ciò che è stato impressionante è che il team artistico abbia realizzato questa splendida panoramica grazie alla quale abbiamo avuto la possibilità di girare un po' per la città, in modo che potessimo vedere come fosse e scegliere le aree sulle quali concentrarci" sono state le parole di Sidney Kombo-Kintombo.

E voi, cosa ne dite? Talokan è riuscita a convincervi o vi sareste aspettati di meglio? Diteci la vostra nei commenti! Per il futuro, intanto, Letitia Wright spera in un team-up tra Shuri e Spider-Man.