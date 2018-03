Black Panther ha superato La Bella e La Bestia: è il 9 film più visto di sempre!

LaDisney-Marvel ha superato "La Bella e la Bestia". Ha dunque già raggiunto, dopo soli 18 giorni di programmazione, il nono posto tra i film più visti di tutti i tempi in Nord America.

Black Panther ha raccolto 4,7 milioni lunedì, così da innalzare l'incasso totale - per ora - nazionale, a 506,4 milioni. Nel mirino del supereroe di Wakanda c'è adesso "Rogue One: A Star Wars Story" di Disney-Lucasfilm, e gli mancano "solo" 26 milioni per arrivare all'ottava posizione della lista.

Black Panther si troverà a competere, questa settimana, con Nelle Pieghe del Tempo della Disney, con Gringo di STX, con Hurricane Heist degli Entertainment Studios e con The Strangers: Prey at Night di Aviron.

Al momento attuale, Black Panther ha guadagnato, a livello globale, 909.8 milioni, il che lo piazza in 47esima posizione nella lista dei film più visti di sempre nel mondo. Per adesso ha superato il totale di Thor: Ragnarok (854 milioni), Guardiani della Galassia Vol. 2 (864 milioni), Batman vs Superman (874 milioni), Spider-Man: Homecoming (880 milioni) e Spider-Man 3 (891 milioni).

Chadwick Boseman è il protagonista di questo cinefumetto Marvel Studios, ed è stato diretto da Ryan Coogler. Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, T’Challa (Chadwick Boseman) fa ritorno a casa, la tecnologicamente avanzata nazione africana del Wakanda, per diventare il nuovo leader del paese. Tuttavia, T’Challa scopre di essere sfidato per il trono da diverse fazioni del suo popolo. Quando due nemici cospirano per distruggere Wakanda, l'eroe conosciuto come Pantera Nera dovrà collaborare con l'agente della CIA Everett K. Ross (Martin Freeman) e le forze speciali del Wakanda, le Dora Milaje, per impedire che la nazione sia trascinata in una guerra mondiale.

Black Panther è in programmazione nei cinema italiani.