Black Panther supera l'incasso di Star Wars: Gli Ultimi Jedi al Box office di casa!

della Marvel ha superato Star Wars: Gli Ultimi Jedi al botteghino nazionale, quello nordamericano, cioè. Questo è un qualcosa che nessuno avrebbe considerato possibile, solo pochi mesi fa.

Ma Pantera Nera - film diretto da Ryan Coogler e basato su una sceneggiatura di Coogler stesso e Joe Robert Cole, interpretato da Chadwick Boseman nei panni di T'Challa, ha dimostrato che non cadrà certo nel dimenticatoio facilmente!

Da quando Black Panther ha battuto il record di apertura di febbraio di Deadpool il mese scorso, il film ha inanellato una lunga serie di record e ora, dopo aver trascorso cinque weekend consecutivi al primo posto delle classifiche nazionali, respingendo tutti gli "attacchi" di nuove importanti uscite, Black Panther ha appena superato un altro importante traguardo, battendo l'incasso di Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

Ma vediamo i numeri: Black Panther ha guadagnato 618,64 milioni fino a venerdì 23 marzo, una somma inferiore di 1,25 milioni di dollari rispetto alla chiusura di Star Wars: Gli Ultimi Jedi di Rian Johnson (619,89 milioni).

A meno che non succedano disastri, Black Panther dovrebbe aver passato il cospicuo incasso nazionale di Gli Ultimi Jedi proprio sabato 24 marzo. In tal modo, il film Marvel del 2018 diventerà il sesto film dal più alto incasso di sempre a livello nazionale. Resterà da vedere, comunque, Black Panther riuscirà a superare l'incasso globale di Episodio VIII, attestato a 1.332 miliardi di dollari.

Comunque vada, è già un enorme successo.

Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, T’Challa (Chadwick Boseman) fa ritorno a casa, la tecnologicamente avanzata nazione africana del Wakanda, per diventare il nuovo leader del paese. Tuttavia, T’Challa scopre di essere sfidato per il trono da diverse fazioni del suo popolo. Quando due nemici cospirano per distruggere Wakanda, l'eroe conosciuto come Pantera Nera dovrà collaborare con l'agente della CIA Everett K. Ross (Martin Freeman) e le forze speciali del Wakanda, le Dora Milaje, per impedire che la nazione sia trascinata in una guerra mondiale

Black Panther è attualmente disponibile per la visione nei cinema italiani.