Black Panther supera Episodio VIII e diventa il Blu-ray più venduto del 2018 in USA

Fino ad ora, almeno, dal momento che l'anno non si è ancora concluso. Quindi il cinefumetto su Pantera Nera, interpretato da Chadwick Boseman, ha superato Star Wars: Gli Ultimi Jedi nelle vendite domestiche dei cofanetti Blu-ray.

La notizia è stata riportata da The-Numbers e rivela che Black Panther ha venduto più di 3.912,932 unità, superando Episodio VIII, che ha invece venduto 3.896,015 pezzi.

Questo per quanto riguarda le vendite in Nordamerica. Per quel che concerne invece il resto del mondo Star Wars: Gli Ultimi Jedi resta in vetta con 3.024,845 unità contro i 2.654,015 di Pantera Nera.

Sinossi: "Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, T’Challa (Chadwick Boseman) fa ritorno a casa, la tecnologicamente avanzata nazione africana del Wakanda, per diventare il nuovo leader del paese. Tuttavia, T’Challa scopre di essere sfidato per il trono da diverse fazioni del suo popolo. Quando due nemici cospirano per distruggere Wakanda, l'eroe conosciuto come Pantera Nera dovrà collaborare con l'agente della CIA Everett K. Ross (Martin Freeman) e le forze speciali del Wakanda, le Dora Milaje, per impedire che la nazione sia trascinata in una guerra mondiale."