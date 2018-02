Black Panther supera le aspettative alle anteprime del giovedì

Black Panther potrebbe effettivamente superare le aspettative questo primo. Infatti alle anteprime del giovedì, in USA, la pellicola deiha incassato ben 25.2 milioni di dollari.

La pellicola ha superato Captain America: Civil War alle anteprime del giovedì; per ora gli unici cinecomics che si sono comportati meglio a queste preview sono stati Batman v Superman: Dawn of Justice (27.7 milioni), Avengers: Age of Ultron (27.6 milioni) e Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno (30.6 milioni). Inoltre ha superato, ovviamente, i dati delle preview di Deadpool che, nel 2016, ne incassò 12.7.

Secondo i pronostici, Black Panther potrebbe incassare tra i 165 milioni ed i 180 alla fine di questo week-end.

Il cinecomic prodotto dai Marvel Studios, è diretto da Ryan Coogler che ha anche co-scritto la sceneggiatura insieme a Joe Robert Cole. Chadwick Boseman torna ad interpretare T'Challa/Pantera Nera dopo gli eventi di Captain America: Civil War del 2016. Nel cast, insieme a lui, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Letitia Wright, Angela Bassett, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Sterling K. Brown e Forest Whitaker. Martin Freeman riprende il ruolo di Everett K. Ross sempre da Civil War mentre Andy Serkis ritorna come Ulysses Klaue da Age of Ultron; Michael B. Jordan è il villain, Erik Killmonger.

La pellicola ha debuttato nei cinema italiani il 14 febbraio.