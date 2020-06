Black Panther, alcuni strepitosi concept art mostrano il costume iniziale per Civil War

Il personaggio di Black Panther è stato introdotto per la prima volta all'interno dell'Universo Cinematografico Marvel in Captain America: Civil War, dove abbiamo anche potuto avere un assaggio del suo caratteristico costume. Oggi scopriamo quali erano state le idee preliminari per il look del personaggio grazie ad alcuni concept art.

I primi concept su Black Panther, lo ricorderete, furono rivelati nel corso della conferenza di annuncio della Fase 3 della Marvel ed erano stati realizzati da Andy Park. Oggi è lo stesso Park a pubblicare altri strepitosi concept di quel periodo sul suo profilo ufficiale Instagram: "I volti di Black Panther! Questi sono solo alcuni dei concept che ho realizzato per la sua prima apparizione in Captain America: Civil War e per il sensazionale film su Black Panther. Adoro ripensare all'impatto che questi film hanno avuto su così tanta gente. Non vedo l'ora di vedere il suo prossimo film. #WakandaForever".

Dopo la prima comparsa in Civil War, come detto, il personaggio è poi stato protagonista del film interamente a lui dedicato e diretto da Ryan Coogler, che a sorpresa si è rivelato un grandissimo successo commerciale (per essere il primo di una serie è un risultato epocale) e si è guadagnato anche 7 nomination ai Premi Oscar dell'anno successivo, tra cui quella storica come Miglior film, diventando di fatto il primo cinecomic a ottenere tale riconoscimento. Black Panther vinse alla fine 3 Premi Oscar: scenografia, costumi e colonna sonora.

I Marvel Studios sono già al lavoro su Black Panther 2, che vedrà il ritorno alla regia di Ryan Coogler e di Chadwick Boseman nei panni di Re T’Challa. Black Panther II è atteso nelle sale americane il 6 maggio 2022. Vi lasciamo allo speciale dedicato al secondo capitolo di Black Panther.