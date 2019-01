Black Panther, Sterling K. Brown voleva interpretare M'Baku!

Sterling K. Brown in è apparso in sole due scene di Black Panther, ma N'Jobu, il personaggio che ha interpretato, non è certo passato inosservato tra i fan della pellicola. Durante una nuova intervista l'attore ha però rivelato che inizialmente ha tentato un provino per un ruolo che potremmo definire più fisico.

Il personaggio in questione è M'Baku, il possente leader della tribù Jabari che ha inizialmente sfidato T'Challa per il trono del Wakanda. Una volta terminato il casting, il regista Ryan Coogler ha però deciso che la parte giusta per Brown fosse proprio N'Jobu.

"Al tempo stavo facendo The People vs O.J. Simpson e Joe Robert Cole, che ha co-scritto Black Panther con Ryan Coogler, era uno degli scrittori della serie" ha detto Brown parlando con Variety. "e così mi ha detto del film e mi ha raccontato tutto. Gli ho detto di dirmi con chi dovessi parlare, perché volevo assolutamente andare nel Wakanda!."

"All'inizio ho fatto un provino per M'Baku, mi sono divertito molto; Mi toglievo la maglia e dicevo 'Dai, vieni a prendertela con me, vediamo se ci riesci!' Loro ridevano molto, e Ryan mi ha detto 'Senti, hai fatto un bel provino, ma non so se abbiamo tempo per aspettare i tuoi impegni con lo show, c'è però questo ruolo di N'Jobu per cui mi serve un bravo attore, se te la senti possiamo considerati per il personaggio'".